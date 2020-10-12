Борьба

В Ингушетии прошел республиканский турнир по греко-римской борьбе

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В спортивном комплексе Сунжи прошел открытый республиканский турнир среди юношей 2006-2008 г. р.

Порядка 150 спортсменов, представляющих все районы и города республики, оспаривали первенство, ничем не уступая по зрелищности поединков взрослым спортсменам. Как отметил президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев, юные борцы в ходе турнира показали интересную и техничную борьбу.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, ответственным тренером на соревнованиях был старший тренер спортивного клуба «Ади Ахмад» Иса Оздоев.

По итогам соревнований победителями стали Амир Катиев (с. п. Нестеровское), Зиваш Цатиашвили (с. п. Нестеровское), Илез Евлоев (с. п. Али-Юрт), Зейнал-Абид Тутаев (с. п. Али-Юрт), Рамзан Албогачиев (с. п. Али-Юрт), Мурад Яндиев (СК "Ади Ахмад), Асхаб Мальсагов (СК "Ади Ахмад), Ислам Баркинхоев (СК "Ади Ахмад), Абдула Оздоев (СК "Ади Ахмад), Аслан Евлоев (СК «Ади Ахмад).

Первое общекомандное место заняла команда спортивного клуба «Ади Ахмад».

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