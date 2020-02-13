В Ингушетии прошел региональный этап всероссийской олимпиады по ОБЖ
В 15 средней общеобразовательной школе Назрани состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности среди учащихся 9 — 11 классов, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
«Основными целями ее являлись выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, а также развитие знаний о безопасном поведении человека при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Состоял этап олимпиады из двух туров индивидуальных состязаний теоретического и практического», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что победители и призеры заключительного этапа олимпиады принимаются без вступительных испытаний в образовательные учреждения для обучения по направлениям подготовки, соответствующим профилю данной олимпиады.