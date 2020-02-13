В Ингушетии прошел региональный этап всероссийской олимпиады по ОБЖ

«Основными целями ее являлись выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, а также развитие знаний о безопасном поведении человека при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Состоял этап олимпиады из двух туров индивидуальных состязаний теоретического и практического», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что победители и призеры заключительного этапа олимпиады принимаются без вступительных испытаний в образовательные учреждения для обучения по направлениям подготовки, соответствующим профилю данной олимпиады.