В Ингушетии прошел открытый республиканский турнир по ММА

Звание чемпиона на данных соревнованиях оспаривали бойцы в трех возрастных и в 22 весовых категориях из Кабардино-Балкарии, Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, обладателями чемпионских поясов в возрастной категории 2008-2009 годов рождения стали — Межидов Ахмад (40 кг), Измайлов Саид-Хамзат (52 кг), Ажигов Абукар (36 кг), Мальсагов Хаджибикар (48 кг), Акиев Адам (44 кг), Баркинхоев Адам (57 кг), Костоев Хизар (62 кг), Евлоев Абдул-Рашид (32 кг), Евлоев Магомед (32 кг).

В возрастной категории 2006-2007 г. р. победителями стали Шахоев Ансто (57 кг), Евлоев Азамат (48 кг), Евсултанов Ислам (36 кг), Дзауров Тамерлан (67кг), Бузуртанов Ислам (67 + кг), Муртазалиев Осман (44 кг), Картоев Абдула (40 кг), Хамчиев Беслан (52 кг), Боков Зубейр (62 кг),

В самой юной возрастной категории 2010-2011 годов рождения отличились Точиев Рахим (26 кг), Боков Умар (38 кг), Куркиев Ахмед (35 кг), Гандалоев Абдул-Малик (29 кг), Мусталаев Камиль (32 кг).