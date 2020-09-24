В Ингушетии прошел научно-практический семинар для библиотекарей по инновационным практикам популяризации русского языка

Мероприятие организовано краснодарским Центром духовного развития и патриотического воспитания «Родные традиции» в рамках проекта «Сохранение и популяризация русского языка и литературы средствами библиотечной системы Юга России», реализуемого на средства гранта Российского фонда культуры, предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В семинаре приняли участие сотрудники всей библиотечной системы республики, объединяющей 50 учреждений: Национальную библиотеку и 49 муниципальных библиотек.

Тематика мероприятия охватывала различные аспекты деятельности библиотек по популяризации русского языка на основе произведений лучших отечественных писателей: вопросы государственной языковой политики; новые подходы, методы и формы в библиотечном обслуживании читателей; современные проекты в библиотеках полиэтничных регионов России.

Перед собравшимися выступили преподаватели Центра духовного развития и патриотического воспитания «Родные традиции»: филологи, историки, философы и культурологи.

В ходе семинара и мастер-класса была представлена электронная книга «Популяризация русского языка в библиотеках: инновационные практики», созданная в процессе работы над реализуемым проектом. Издание содержит научно-методические рекомендации, сценарии мероприятий, изложение принципов и методов проектной работы и других видов деятельности, нацеленных на популяризацию русского языка в библиотечных учреждениях.

Организаторами семинара в дар библиотекам Ингушетии была передана коллекция книг по истории, краеведению, культурным традициям, литературоведению и библиотечному делу.

Мероприятие вызвало большой интерес со стороны членов библиотечного сообщества Ингушетии и прошло в обстановке конструктивного дружеского диалога. Участники выразили пожелание продолжить данный проект, направленный на реализацию современной государственной языковой политики России.