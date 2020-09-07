В Ингушетии прошел фестиваль уличного кино

Уже третий раз, с 2018 года, летний амфитеатр становится площадкой фестиваля уличного кино, а филармония имени Ахмета Хамхоева на высоком уровне проводит работу по организации этого мероприятия, в ходе которого демонстрируются лучшие короткометражные фильмы молодых кинематографистов.

Сравнительно молодой проект позиционируется в качестве нового кинофестивального формата, основывающегося на большом количестве площадок по всему миру, принципиальном проведении всех мероприятий под открытым небом, бесплатном участии и отсутствием жюри.

В фестивальной эстафете 2020 года принимают участие более 500 городов Российской Федерации; проект проходит при поддержке генерального партнера — онлайн-кинотеатра МТС ТВ.

Открывая конкурсную программу, ведущая мероприятия Рита Мерешкова предоставила слово директору филиала компании МТС в Ингушетии Хаматхану Албакову, который подчеркнул огромную важность проекта в деле популяризации короткометражного кино, безусловно, переживающего свое второе рождение.

Проводя фестивали на своей домашней площадке, Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева не только демонстрирует фильмы, но и организует концерты своих лучших вокалистов. В этот раз для зрителей пели Залина Горчханова, Хава Евлоева и Суммая. После концерта начался показ короткометражек, которые полностью захватили внимание зрителей.

Победитель фестиваля определяется по результатам голосования фонариками, в котором принимают участие более полумиллиона зрителей по всей стране. Таким образом, роль жюри берут на себя сами зрители, от их голоса зависит, кто станет победителем и кто из молодых режиссеров в итоге получит грант на создание полнометражного дебютного фильма в размере 1,5 млн рублей. В сентябре — по окончании всех показов — организаторы фестиваля озвучат фамилию молодого режиссера, чья работа собрала больше всего голосов.