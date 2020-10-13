В Ингушетии прошел фестиваль молодых блогеров Северного Кавказа

«В Назрани состоялся Северо-Кавказский фестиваль блогерских работ, авторов лучших материалов мы наградили сертификатами и ценными призами. В конкурсе, предшествовавшем фестивалю, приняли участие 50 блогеров Северо-Кавказского федерального округа, за все время было подано и опубликовано 80 работ на разную тематику. Больше всего публикаций было направлено на профилактику ДТП, Это и не странно, учитывая страшную статистику жертв аварий в Ингушетии, также были подготовлены работы, направленные на профилактику наркомании и экстремизма», — сказал Колоев.

По его словам, на реализацию проекта авторам был выделен грант Федеральным агентством по делам молодежи в размере 250 тыс. рублей.

Отметим, что конкурс молодежных инициатив ежегодно проводит Росмолодежь на платформе «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Президента Российской Федерации. В этом году на конкурс было подано 12 719 заявок, 1 563 из которых были признаны победителями на общую сумму 2,1 млрд рублей. В 2020 году конкурс прошел в заочной форме.