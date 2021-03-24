Чемпионат

В Ингушетии прошел чемпионат по настольному теннису для незрячих и слабовидящих людей

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В реабилитационном центре «Арроахьим» прошел чемпионат Ингушетии по настольному теннису для незрячих и слабовидящих людей.

Организаторами турнира выступили Ингушское региональное отделение Федерации спорта слепых и Министерство по физической культуре и спорту республики.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, по итогам соревнований места распределились следующим образом: среди мужчин первое место занял Ганиев Алисхан, второе место — Плиев Ибрагим, третье место — Хамхоев Алихан; среди женщин первое место у Тимурзиевой Эсет, на втором месте — Галаева Роза, на третьем — Гагиева Рукият.

Председатель ИРО ФСС Дугиев Мовсар и заместитель директора реабилитационного центра «Арроахьим» Костоев Ислам вручили победителям и участникам соревнований кубки, медали и дипломы.

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