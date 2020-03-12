В Ингушетии проложена новая дорога для первого в селе Плиево дома культуры

«В рамках исполнения поручения главы республики силами «Ингушавтодор» выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, ведущей к дому культуры в Плиево Назрановского района», — сказал представитель управления.

Он отметил, что общая площадь асфальтобетонного покрытия составила 1,6 тыс. кв. м. Таким образом, дорожники обеспечили удобный доступ к первому в населенном пункте учреждению культуры, которое посещает как молодежь, так и дети.

Ранее наше издание сообщало, что Калиматов во время открытия ДК в Плиево сделал замечание ответственным должностным лицам относительно месторасположения здания и также подъезда к нему.

Он отметил, что социально значимые объекты должны строиться не на окраине населенных пунктов, а в центральной части для удобства сельчан. В качестве отрицательного примера он привел плиевский ДК, завершения строительства которого местные жители ждали на протяжении долгого времени.

Под критику руководителя региона попали представители ряда профильных ведомств и служб.

«Надеюсь, власти района незамедлительно займутся строительством качественной дороги к этому объекту, чтобы людям было нетрудно сюда добираться и возить детей для занятий музыкой, танцами или рисованием. Впредь ответственные за социально значимые объекты ведомства — а это Минстрой, Минимущество, Минкультуры — не должны допускать такую ситуацию, когда важные для людей объекты возводятся в труднодоступных для них районах», — сказал Калиматов.

Руководитель республики указал на необходимость принять все меры, чтобы эти объекты охватывались маршрутами общественного транспорта.