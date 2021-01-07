В Ингушетии произошло землетрясение, жертв и разрушений нет

Как сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства, в 15:30 мск в оперативно-дежурную смену центра управления кризисных ситуаций МЧС по республике поступило сообщение от дежурного единой геофизической службы Российской академии наук о том, что произошло сейсмическое событие магнитудой 3,7.

Эпицентр находился в 3 км северо-западнее сельского поселения Троицкое Сунженского района региона, на глубине 17 км. Подземные толчки не ощущались.

Звонки от населения на телефон экстренных служб, и на телефон доверия МЧС о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступали.