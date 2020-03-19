Пожар

В Ингушетии произошло два пожара, никто не пострадал

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В четверг утром в Ингушетии произошло два пожара, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Около 7 часов утра в городе Назрани загорелась крыша жилого дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

На место происшествия от чрезвычайного ведомства выезжали 7 человек и 2 единицы техники.

К 9 часам поступило сообщение о возгорании в сельском поселении Кантышево Назрановского района. По прибытию пожарных было установлено, что горит нежилой вагончик.

На место происшествия от ГУ МЧС по Ингушетии выезжали 3 человека и 1 единицы техники.

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