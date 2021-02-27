В Ингушетии произошли два пожара, пострадавших нет

Около 20 часов 26 февраля в дежурную смену ГУ МЧС России по республике поступило сообщение о том, что в административном округе Гамурзиевский города Назрани, на территории частного домовладения произошло возгорание.

По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит чердачное помещение крыши жилого дома.

Ранее в сельском поселении Троицкое Сунженского района пожар также произошел на территории частного домовладения — загорелась крыша навеса.

На тушение пожаров привлекались 17 человек и 4 единицы техники.