В Ингушетии произошли два пожара, пострадавших нет
Накануне вечером в Ингушетии произошло два пожара, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
Около 20 часов 26 февраля в дежурную смену ГУ МЧС России по республике поступило сообщение о том, что в административном округе Гамурзиевский города Назрани, на территории частного домовладения произошло возгорание.
По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит чердачное помещение крыши жилого дома.
Ранее в сельском поселении Троицкое Сунженского района пожар также произошел на территории частного домовладения — загорелась крыша навеса.
На тушение пожаров привлекались 17 человек и 4 единицы техники.