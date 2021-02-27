Пожар

В Ингушетии произошли два пожара, пострадавших нет

0

Накануне вечером в Ингушетии произошло два пожара, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Около 20 часов 26 февраля в дежурную смену ГУ МЧС России по республике поступило сообщение о том, что в административном округе Гамурзиевский города Назрани, на территории частного домовладения произошло возгорание.

По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит чердачное помещение крыши жилого дома.

Ранее в сельском поселении Троицкое Сунженского района пожар также произошел на территории частного домовладения — загорелась крыша навеса.

На тушение пожаров привлекались 17 человек и 4 единицы техники.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Экс-министра МВД Ингушетии обвинили в организации применения насилия в отношении представителей власти
Правоохранителями Ингушетии в 2020 году из незаконного оборота изъято более 41 кг наркотических средств
Мэрия Магаса и культурный центр города проведут конкурс чтецов, приуроченный ко Дню джигита
Два человека задержаны в Ингушетии по делу об избиении женщины и мужчины в Магасе
Молодежь Ингушетии приглашают на форум клубов РГО «Путешествуем вместе»
«Лирика», «Тропикамид» и «марихуана» изъяты правоохранителями у жителя Ингушетии
ТФОМС Ингушетии в 2020 году направлены 90,5 млн руб. в лечебные организации на приобретение медоборудования
Курсы Российского исламского университета в Уфе по профилактике терроризма заинтересовали представителей Ингушетии
В штаб-квартире РГО состоялась пресс-конференция, посвящённая старту экспедиции «РоссиЯ-2021»
Представители политических партий в Ингушетии приняли участие в обучающем мероприятии ЦИК
Сотрудники краеведческого музея Ингушетии приняли участие в школьном мероприятии в рамках декады родного языка

Главное

Яндекс.Метрика

 