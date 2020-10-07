В Ингушетии проходят различные мероприятия в преддверии празднования 250-летия вхождения Ингушетии в состав России
В преддверии празднования 250-летия вхождения Ингушетии в состав России в республике повсеместно проходят мероприятия, посвященные этому событию.
Сотрудники краеведческого музея имени Тугана Мальсагова, сообщает его пресс-служба, помимо мероприятий в стенах своего учреждения, рассказывают об этот значимом событии в жизни ингушского народа в учебных заведениях республики.
Так, научный сотрудник по археологии Роза Измайлова прочла лекцию, посвященную юбилею единения Ингушетии и России, третьеклассникам начальной школы № 16 города Назрани. Ребятам в доступной форме была рассказана история этого важного события.