В Ингушетии проходят различные мероприятия в преддверии празднования 250-летия вхождения Ингушетии в состав России

Сотрудники краеведческого музея имени Тугана Мальсагова, сообщает его пресс-служба, помимо мероприятий в стенах своего учреждения, рассказывают об этот значимом событии в жизни ингушского народа в учебных заведениях республики.

Так, научный сотрудник по археологии Роза Измайлова прочла лекцию, посвященную юбилею единения Ингушетии и России, третьеклассникам начальной школы № 16 города Назрани. Ребятам в доступной форме была рассказана история этого важного события.