Дата

В Ингушетии проходят различные мероприятия в преддверии празднования 250-летия вхождения Ингушетии в состав России

0

В преддверии празднования 250-летия вхождения Ингушетии в состав России в республике повсеместно проходят мероприятия, посвященные этому событию.

Сотрудники краеведческого музея имени Тугана Мальсагова, сообщает его пресс-служба, помимо мероприятий в стенах своего учреждения, рассказывают об этот значимом событии в жизни ингушского народа в учебных заведениях республики.

Так, научный сотрудник по археологии Роза Измайлова прочла лекцию, посвященную юбилею единения Ингушетии и России, третьеклассникам начальной школы № 16 города Назрани. Ребятам в доступной форме была рассказана история этого важного события.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие, посвященное Малгобекской оборонительной операции
Сотрудники Ингушского краеведческого музея возложили цветы к монументу «Курган славы»
В городе воинской славы Малгобеке Ингушетии торжественно открыли реконструированный памятник-мемориал
На придомовых территориях в Малгобеке завершается установка новых детских площадок
Главный фаворит Кубка России по греко-римской борьбе 2020 — Муса Евлоев
Испытательной лабораторией Россельхозцентра по Ингушетии в текущем году обследовано 11 тысяч тонн зерна
В краеведческом музее Ингушетии состоялось мероприятие, посвященное 77-летию битвы за Кавказ
К 250-летию единения Ингушетии с Россией в Малгобеке провели общегородской субботник
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
В столице Ингушетии прошла выставка войлочных ковров Зейнеп Дзараховой
В Ингушетии за весь период выявили более 6,1 тыс. случаев заболевания Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 