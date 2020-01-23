В Ингушетии проходят обучающие семинары для организаторов ЕГЭ

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В Министерстве образования и науки Ингушетии, сообщает пресс-служба ведомства, проходят обучающие семинары для всех категорий лиц, задействованных в организации государственной итоговой аттестации: руководителей ППЭ, организаторов, членов ГЭК, технических специалистов.

Семинары проводятся Региональным центром обработки информации Республики Ингушетия.
По словам руководителя РЦОИ Умара Евлоева, основная цель семинара — знакомство с процедурой проведения экзаменов.

«Организаторы предупреждены о том, что лица, не прошедшие обучение и инструктаж, не могут быть допущены к проведению ГИА», — отметил Умар Евлоев.

В работе семинара приняли участие учителя общеобразовательных учреждений республики — организаторы пунктов проведения экзамена. Участники семинара изучили материалы, разработанные в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами по подготовке и проведению ГИА: инструкции для организаторов, рекомендации по порядку проведения инструктажа с участниками ЕГЭ, особенности системы видеонаблюдения для ППЭ и схемы деятельности организаторов в аудиториях, на этажах и входе в ППЭ.

Педагоги также освоили принципы организации и проведения экзамена по иностранным языкам устной части «Говорение», ознакомились со спецификой организации итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Более подробно педагоги остановились на инструкциях для организаторов проведения ЕГЭ, формах протоколов, которые организаторы будут заполнять в день проведения экзамена.

Всего обучение прошли более 1500 организаторов ГИА. Многие из них впервые станут ответственными организаторами ППЭ, а некоторые уже по несколько лет участвуют в ЕГЭ-кампании. Знания, полученные на семинаре, помогут организаторам грамотно работать на экзаменах.

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