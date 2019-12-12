В Ингушетии проходят мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ

Творческие коллективы домов культуры знакомят подрастающее поколение с основными положениями главного закона и государственными символами России.

Так, в библиотеке Дома культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района для учащихся школы № 5 прошла слайдовая презентация и беседа на тему «Знаешь ли ты свои права?».

Беседа включала в себя правовой час «Права и обязанности гражданина». Ребята совершили небольшое путешествие в мир взрослых людей, узнали, как устроено общество и государство, каковы права и обязанности граждан, познакомились с историей Конституции Российской Федерации, после чего школьники приняли участие в викторине на данную тему.

Также в библиотеке ДК экспонировалась яркая книжная выставка «Конституция — залог законности», на которой были представлены текст Основного Закона, герб, гимн и флаг России.

«В Доме культуры Нового Реданта до конца недели будут проходить правовые уроки, беседы, викторины, часы истории. Проведение подобных мероприятий помогает развивать у школьников интерес к истории своей страны, воспитывать патриотические чувства, показывать, что Родина необходима человеку и начинается с его дома, улицы, поселка», — отметила художественный руководитель учреждения Марета Ханиева.