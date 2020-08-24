В Ингушетии проходят мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина

Творческий коллектив Дома культуры сельского поселения Пседах провел для детей час юбиляра «И в каждой строчке вдохновенье....». На мероприятии ребята познакомились с биографией поэта, из которой узнали много нового и интересного о замечательном русском поэте, о его нелёгкой жизни и судьбе.

В исполнении участников художественной самодеятельности ДК прозвучали стихи великого поэта «Береза», «Темна ноченька, не спится...», «Где ты, где ты отчий дом» и др. Прослушали музыкальные произведения на его стихи — «Белая береза под моим окном», «Клен ты мой опавший».

В Доме культуры Зязиков-Юрт запущен цикл мероприятий, посвященных 125-летию русского поэта С. Есенина. Открыли его романсом руководитель вокального кружка Мата Чапанова и ее воспитанница Мадина Илиева. После чего дети и педагоги отправились на импровизированную площадку Есенина, где читали стихи поэта, вспоминали самые яркие события его жизни.

Воспитанница ДК с. п. Яндаре Рабия Гайсанова приняла участие в неделе творчества Сергея Есенина. Юная чтица прочитала стихотворение «Над окошком месяц. Под окошком ветер».