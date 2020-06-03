Конкурс

В Ингушетии проходят конкурсы ко Дню республики и Дню России

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Министерство культуры Ингушетии совместно с Государственной филармонией имени Ахмета Хамхоева в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня республики и Дня России, проводит конкурсы в социальных сетях, сообщила пресс-служба ведомства.

Для участия в флешмобе «С Днём рождения тебя, Ингушетия» необходимо выложить своё видеовыступление с песней или стихотворением о любимой Ингушетии на свою страничку в «Инстаграм» под хештегом #СднемрождениятебяИнгушетия, обязательно отметить @filarmonia_ri и передать эстафету друзьям.

Для участия в конкурсе «Поем о России» необходимо записать видео с песней о России и отправить на номер 8-928-29-95-550, либо выложить у себя на странице под хештегом #ВеликиепесниВеликойРоссии.

Для участия в марафоне чтения стихотворений о России «Россия глазами детей» необходимо отправить видео на номер 8-928-29-95-550 либо выложить у себя на странице под хештегом #РоссияГлазамиДетей, обязательно отметить @filarmonia_ri и передать эстафету друзьям.

«Присоединяйтесь к акциям и не забывайте про хештеги. Всем удачи!» — добавили в пресс-службе.

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