В Ингушетии проходят конкурсы ко Дню республики и Дню России
Министерство культуры Ингушетии совместно с Государственной филармонией имени Ахмета Хамхоева в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня республики и Дня России, проводит конкурсы в социальных сетях, сообщила пресс-служба ведомства.
Для участия в флешмобе «С Днём рождения тебя, Ингушетия» необходимо выложить своё видеовыступление с песней или стихотворением о любимой Ингушетии на свою страничку в «Инстаграм» под хештегом #СднемрождениятебяИнгушетия, обязательно отметить @filarmonia_ri и передать эстафету друзьям.
Для участия в конкурсе «Поем о России» необходимо записать видео с песней о России и отправить на номер 8-928-29-95-550, либо выложить у себя на странице под хештегом #ВеликиепесниВеликойРоссии.
Для участия в марафоне чтения стихотворений о России «Россия глазами детей» необходимо отправить видео на номер 8-928-29-95-550 либо выложить у себя на странице под хештегом #РоссияГлазамиДетей, обязательно отметить @filarmonia_ri и передать эстафету друзьям.
«Присоединяйтесь к акциям и не забывайте про хештеги. Всем удачи!» — добавили в пресс-службе.