В Ингушетии проходят акции по раздаче продуктовых наборов к годовщине депортации народа

«Мясо получили семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В акциях по раздаче саг1а приняли участие сотрудники администрации Малгобекского муниципального района, председатель районного совета депутатов Курейш Гулиев, волонтеры «Единой России», — сказал представитель муниципалитета.

Как пояснили нашему изданию в региональном отделении партии помимо жертвенного мяса, нуждающиеся получают продукты первой необходимости, в том числе сахар и муку.

«К 77-летию депортации нашего народа мы проводим благотворительную акцию. Такие мероприятия необходимы не только для поддержки нуждающихся семей, но и для того, чтобы подрастающее поколение помнило историю своего народа», -сказал «Ингушетии» Курейш Гулиев.

Накануне трагической даты в центральных мечетях всех городов и районов республики прошли религиозные мероприятия (мовлид), организованные региональным министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

«Сегодня главам администраций обозначенных населенных пунктов мы передали продукты для чтения мовлидов в мечетях и медресе — мясо, овощи, фрукты, сладости, выпечку, чай, словом, все, что необходимо для проведения массовых религиозных мероприятий. Кроме того, организована отдельная акция по раздаче жертвенного мяса малоимущим семьям, в том числе в Пригородном районе», — рассказал нашему изданию представитель Миннаца в понедельник.

Традиционно основное траурное мероприятие, посвященное 77-й годовщине депортации ингушского народа, пройдет на территории у мемориального комплекса «Девять башен» в Назрани 23 февраля при соблюдении ограничений в условиях пандемии. Ожидается, что в акции, которая начнется в 10:00, примут участие Глава региона Махмуд-Али Калиматов, представители правительства, территориальных органов федеральных органов власти, депутаты Народного собрания, общественники, религиозные деятели и, конечно, люди, на себе испытавшие ужасы депортации.

23 февраля 2020 года исполняется 77 лет со дня депортации ингушского народа. В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения. Как и ингуши, тотальной депортации были подвергнуты многие другие северокавказские народы. Жертвами тоталитаризма стали более 3,5 млн человек, представители более 60 национальностей. В 1957 году репрессированные народы, в том числе и ингуши, были реабилитированы.