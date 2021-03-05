Выставка

В Ингушетии проходит выставка, посвященная кавалеру Золотого Георгиевского оружия Николаю Базоркину

0

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии открылась видеовыставка из цикла «Горные орлы», посвященная штабс-ротмистру Российской императорской армии, кавалеру Золотого Георгиевского оружия Николаю Базоркину Александровичу, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены фото и документальные материалы, раскрывающие биографию и славный боевой путь участника русско-японской (1904-1905 гг.) и Первой мировой (1914-1918 гг.) войн.

Николай Александрович (Мурат Товсиевич) Базоркин родился 28 июля 1883 г. в селении Базоркино Владикавказского округа Терской области в семье офицера Императорской армии. Внук полковника Мочко Базоркина, основателя села Базоркино, окончил Михайловско-Воронежский кадетский корпус, Александровское военное училище, Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище. Служил в отдельном корпусе Пограничной стражи Заамурского военного округа. В 1918-1921 гг. участвовал в белом движении на Дальнем Востоке и в Сибири в армии Колчака, воевал против большевиков.

В 1921 году эмигрировал в Китай, жил и работал в городе Харбине. Известно его проживание в Харбине до 1934 года. Будучи в эмиграции, активно занимался журналистской и литературной деятельностью. Также известно, что в 1965 году он был жив. В этот год он написал и опубликовал отзыв на одно произведение С. Н. Реснянского. С этого времени его судьба неизвестна.

Известный ингушский поэт Рамазан Цуров в 2012 году обнаружил в архиве НКВД Хабаровского края данные о литераторе Николае Базоркине — заполненную им анкету эмигранта. А через эти данные узнал об изданном в Риге сборнике его рассказов об эмигрантской и военной жизни. Всего удалось обнаружить 12 рассказов Н. Базоркина, которые были подготовлены Р. Цуровым и изданы в 2012 году.

Выставка продлится до 15 марта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии руководителя стройфирмы обвиняют в мошенничестве на 5,7 млн руб. при строительстве школы
В СКФО «уровень коррупции местами зашкаливает» — Чайка
Новый корпус тренировочного центра в Ингушетии принял первую группу спортсменов
Центр общественного здоровья провел брейн-ринг для учеников первой школы города Назрани
В Ингушетии открылась новая площадка для пишущей молодежи — студия художественного слова «Выдох»
Полпред Чайка: безработица — одна из острейших проблем для СКФО
Тамбовские кукольники представят в Ингушетии три спектакля из своего репертуара
Постпред в Москве встретился с профессором университета Сорбонны во Франции Парой Парчиевой
Худрук Дома народного творчества Ингушетии отмечена за работу в проекте «Год памяти и славы»
Бизнес СКФО «перезагрузили» на CберБизнес|Live
Более 34 млн рублей взыскали ингушские приставы в бюджет региона

Главное

Яндекс.Метрика

 