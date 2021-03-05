В Ингушетии проходит выставка, посвященная кавалеру Золотого Георгиевского оружия Николаю Базоркину

На выставке представлены фото и документальные материалы, раскрывающие биографию и славный боевой путь участника русско-японской (1904-1905 гг.) и Первой мировой (1914-1918 гг.) войн.

Николай Александрович (Мурат Товсиевич) Базоркин родился 28 июля 1883 г. в селении Базоркино Владикавказского округа Терской области в семье офицера Императорской армии. Внук полковника Мочко Базоркина, основателя села Базоркино, окончил Михайловско-Воронежский кадетский корпус, Александровское военное училище, Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище. Служил в отдельном корпусе Пограничной стражи Заамурского военного округа. В 1918-1921 гг. участвовал в белом движении на Дальнем Востоке и в Сибири в армии Колчака, воевал против большевиков.

В 1921 году эмигрировал в Китай, жил и работал в городе Харбине. Известно его проживание в Харбине до 1934 года. Будучи в эмиграции, активно занимался журналистской и литературной деятельностью. Также известно, что в 1965 году он был жив. В этот год он написал и опубликовал отзыв на одно произведение С. Н. Реснянского. С этого времени его судьба неизвестна.

Известный ингушский поэт Рамазан Цуров в 2012 году обнаружил в архиве НКВД Хабаровского края данные о литераторе Николае Базоркине — заполненную им анкету эмигранта. А через эти данные узнал об изданном в Риге сборнике его рассказов об эмигрантской и военной жизни. Всего удалось обнаружить 12 рассказов Н. Базоркина, которые были подготовлены Р. Цуровым и изданы в 2012 году.

Выставка продлится до 15 марта.