В Ингушетии проходит выставка из цикла «Горные орлы», посвященная полному георгиевскому кавалеру Ахмеду Мальсагову

«Мальсагов Ахмед Артаганович (1888–1929) — вахмистр Российской императорской армии, полный георгиевский кавалер. Родился в селении Альтиевское Назрановского округа Терской области. Обучался в Назрановской горской школе.

Участник Первой мировой войны 1914-1918 гг. Доброволец. В сентябре 1914 года вступил в Ингушский конный полк «Кавказской Туземной конной дивизии» («Дикая дивизия»). В составе полка прошел всю войну. В 1917 году за боевые отличия ходатайством командования полка был произведен в чин вахмистра. В октябре 1917 года вместе с полком возвратился на Северный Кавказ.

Участник гражданской войны 1918-1921 гг. Воевал в составе красных отрядов вооруженных сил Ингушетии. После окончания гражданской войны работал в сфере народного хозяйства Горской республики и Ингушской АО. Репрессирован. В 1929 году расстрелян органами НКВД», — сказано в релизе.

Выставка продлится до 31 августа текущего года.