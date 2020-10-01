В Ингушетии проходит Всероссийская есенинская неделя

Для ребят была подготовлена беседа о жизни и творчестве поэта «Знакомый ваш Сергей Есенин», а затем состоялся конкурс рисунков «У портрета Сергея Есенина».

«Наши воспитанники с большим интересом приняли участие в мероприятиях, посвященных любимому поэту», — отметили организаторы.

Напомним, с 28 сентября по 3 октября 2020 года проходит Всероссийская есенинская неделя, ее организаторами выступают Министерство культуры РФ и правительство Рязанской области. На портале «Культура. РФ» можно онлайн посетить различные мероприятия. Так, 2 октября в рамках акции «Смотрим Есенина» будут показаны художественные и документальные фильмы о поэте. А завершится неделя 3 октября акцией «Поздравляем Есенина». Будет вестись прямая трансляция Всероссийского есенинского праздника поэзии «Русь моя, милая родина...».