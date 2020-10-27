В Ингушетии проходит творческий флешмоб ко Дню народного единства

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Министерство культуры Ингушетии, в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, продолжает проведение республиканского онлайн-флешмоба народного творчества «Наш дом — Россия», сообщает пресс-служба ведомства.

Флешмоб проводится по следующим направлениям:

«Хореография» — творческий коллектив или солист исполняет национальный танец в национальном костюме, отражающий танцевальные исполнительские традиции и особенности Ингушетии;

«Вокально-хоровой жанр» — творческий коллектив или солист исполняет фольклорную (этнографическую) или народную песню, которая отражает песенные традиции Ингушетии. Приветствуется также чтение стихов школьниками;

«Инструментальный жанр» — творческий коллектив или солист исполняет фольклорное (этнографическое) или народное произведение, отражающее музыкальные традиции Ингушетии. Приветствуется исполнение на национальных инструментах.

Для участия в данных эстафетах, участникам необходимо выложить видеоматериал на свой аккаунт с указанием эстафеты и соответствующих хештегов — #деньнародногоединствавИнгушетии, #КультураИнгушетии, #МинкультурыИнгушетии и передать эстафету друзьям. Аккаунты должны быть открыты до окончания флешмобов.

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