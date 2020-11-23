В Ингушетии проходит семинар-практикум для руководителей вокально-хоровых кружков

«Благодаря национальному проекту «Культура» практически во всех населенных пунктах республики начали функционировать дома культуры, в которых открыты кружки по различным направлениям. Задача РДНТ помочь поднять профессиональный уровень педагогов культурно-досуговых учреждений», — считает директор РДНТ Ильяс Евлоев.

По его словам, начало этой просветительской деятельности положил семинар-практикум для преподавателей вокала. Далее запланированы такие же семинары для преподавателей хореографии и театрального искусства.

Занятие проходило в малом зале Летнего амфитеатра, где художественный руководитель филармонии, педагог эстрадно-джазового вокала Артур Хулагов преподнес собравшимся основы вокального искусства.

Первое занятие семинара было посвящено, главным образом, теории вокала. Все участники мероприятия: руководители вокальных кружков, методисты, директора и художественные руководители домов культуры — с одинаковым интересом слушали лекционный материал, конспектировали основные постулаты и выполняли практические упражнения.

Обращаясь к слушателям, Артур Хулагов подчеркнул огромную важность овладения знаниями техники дыхания для успешной работы с таким хрупким материалом, как детский голос. Наглядно и доходчиво он дал представление о дыхании, как о ведущем факторе процесса звукообразования и фундаменте вокального искусства.

Как рассказал Ильяс Евлоев, программа семинара-практикума включает в себя три мастер-класса по теории вокала и практические занятия, которые продлятся до 25 ноября. Участники на конкретных примерах ознакомятся с техникой вокальной работы: правилами распевки, приемами подготовки артикуляционного аппарата, техникой дыхания, отработкой сценической манеры поведения при подготовке народных и эстрадных концертных номеров, а также особенностями формирования репертуара фольклорных вокальных коллективов, солистов.

Как отметил директор РДНТ, мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.