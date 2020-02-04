Конкурс

В Ингушетии проходит республиканский конкурс детского рисунка «Мой прадед-победитель»

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В рамках празднования 75-летия Великой Победы в Ингушетии проходит конкурс детского рисунка «Мой прадед — победитель», сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств республики, который является организатором мероприятия.

В конкурсе, который проходит с 3 февраля по 15 апреля 2020 года, могут принять участие юные художники в возрасте от 10 до 15 лет. Принимаются работы формата А3 в любой технике исполнения — гуашь, акварель, тушь, пастель, масло и т. д., без ограничения в количестве. Номинации конкурса — «живопись» и «графика».

Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями: за первое место — 5 тыс. рублей, за второе — 3 тыс. рублей, за третье — 2 тыс. рублей. Награждение победителей состоится в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии.

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