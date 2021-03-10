В Ингушетии проходит первенство ЮФО и СКФО по хоккею среди юношей до 12 лет

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», в групповом этапе соревнований принимают участие 10 команд. В группе А в борьбу за лидерство наряду с представителями Волгоградской области, Сочи и Крыма вступили хоккеисты команды «Эрзи» под руководством Вахи Гадаборшева. На поддержку им были брошены юные ледовые рыцари команды «Асса», которые накануне выступили на Кубке федерации в Кореновске.

По словам руководителя республиканского хоккейного центра Вахи Аушева, на протяжении еще 2 дней у каждого жителя республики будет прекрасная возможность посетить арену и воочию понаблюдать за динамичными хоккейными баталиями. Начало матчей ежедневно в 10:00 по мск.

Отметим, что по итогам 3 соревновательных дней, сыграв 2 матча, ХК «Эрзи» занимает предпоследнее место в своей группе, но у хоккеистов еще есть шанс выступить в финале.

Ваха Аушев призвал жителей республики прийти и поддержать наших ребят.