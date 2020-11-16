Дзюдо

В Ингушетии проходит первенство СКФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет

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Шестьсот юношей и девушек до 18 лет в 17 весовых категориях поборолись за медали на первенстве СКФО по дзюдо в Ингушетии.

Соревнования стартовали на главной арене Дворца спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани. В первый соревновательный день первенства за награды боролись юноши и девушки в шести весовых категориях. По итогам первого дня стали известны имена лучших в своем весе спортсменов.

Золотые медали увезут с собой домой Станислав Сардарян из Ставропольского края (46 кг), Елизавета Резникова из Ставропольского края (70 кг), Амин Узденов из Карачаево-Черкесии (50 кг), Кантемир Замбатов из Кабардино-Балкарии (55 кг), Адель Таболова из Северной Осетии (63 кг) и Замират Кусаева из Северной Осетии (70+ кг).

Ингушские спортсмены завоевали в первый день соревнований две серебряных и три бронзовых медали. Так, серебряными призерами стали Исмаил Чемурзиев (55 кг) и Магомед Эсмурзиев (46 кг). Обладателями бронзовых наград стали Ислам Султыгов (46 кг), Магомед Елхароев (55 кг) и Эльберд Евлоев (50 кг).

Соревнования продлятся до 17 ноября. Напомним, что по рекомендации Роспотребнадзора, соревнования проходят без зрителей.

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