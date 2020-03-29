Бюджет

В Ингушетии проходит опрос общественного мнения по бюджетной тематике

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Министерство финансов республики приглашает жителей региона принять участие в опросе о содержании брошюры «Бюджет для граждан», размещенной на официальном сайте ведомства в разделе главного меню «Открытый бюджет», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минфина.

«Бюджет для граждан» — это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета», — сказал собеседник газеты.

По его словам, участникам опроса предлагается ответить на вопросы о том, какая информация о бюджете им более интересна, в какой форме бюджет наиболее понятен.

Комментарии 1

Инг 30 марта, 2020 - 10:52
Где ссыль на ОПРОС??

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