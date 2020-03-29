В Ингушетии проходит опрос общественного мнения по бюджетной тематике

«Бюджет для граждан» — это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета», — сказал собеседник газеты.

По его словам, участникам опроса предлагается ответить на вопросы о том, какая информация о бюджете им более интересна, в какой форме бюджет наиболее понятен.