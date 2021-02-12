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В Ингушетии проходит общероссийская акция «Народная культура для школьников»

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Всевозможные челленджи, флешмобы, онлайн-марафоны проходят в эти дни во всех регионах нашей страны в рамках общероссийской акции «Народная культура для школьников». Не стала исключением и Ингушетия, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества, который является куратором мероприятия в регионе.

«Эта акция стала одним из ярких событий межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», который реализуется Министерством культуры Российской Федерации и Министерством просвещения России при участии Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова», — рассказала газете «Ингушетия» художественный руководитель РДНТ Эсет Абдурзакова.

По ее словам, в акции принимают участие все городские и сельские дома культуры Ингушетии. Так, в Зязиков-Юрте прошёл фолкурок «Матрешка — символ материнства». Свои творческие навыки ученики сельской школы № 26 продемонстрировали в художественном зале, где их уже ждали мольберты, кисти, краски и более близкое знакомство со знаменитым русским сувениром, созданным более столетия назад художником Сергеем Малютиным. Школьникам была предоставлена возможность раскрасить предложенные им эскизы матрешки.

В Доме культуры сельского поселения Сагопши в рамках акции «Народная культура для школьников» прошла игра-драматизация сказки «Репка», в которой актерами выступили ребята. Организаторы мероприятия постарались создать эмоционально положительную атмосферу с целью вызвать у детей желание и дальше участвовать в театральной деятельности.

В сельском поселении Вежарий-Юрт прошел мастер-класс по хореографии, в рамках которого школьникам рассказали о богатой истории русского народного танца.

А в Аки-Юрте для ребят провели беседу о русском народном костюме.

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