В Ингушетии проходит конкурс на соискание премии «За достижения в культуре и архивном деле»

Премия года в республике присуждается в восьми номинациях за достижения в области вокального, театрального, хореографического, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, получившие общественное признание и внесшие значительный вклад в развитие культуры и искусства Ингушетии, а также за достижения в исследовательской, просветительской, педагогической деятельности в области библиотечного, музейного, архивного дела и образования.

Рассмотрение кандидатур на присуждение премии проводится на конкурсной основе в два тура. Первый тур проводится до 5 марта, где на общем собрании трудового коллектива обсуждаются и выдвигаются кандидатуры на соискание премии по итогам достижений за прошлый год в соответствующей номинации. Кандидатура считается прошедшей на второй тур, если за нее проголосовало больше половины членов трудового коллектива.

Итоги второго тура будут подведены до 12 марта на заседании художественного совета при Министерстве культуры Ингушетии, который определит одну кандидатуру на присуждение премии в каждой из номинаций.

Победителям конкурса премия будет вручена в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном Дню работника культуры России.