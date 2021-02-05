В Ингушетии проходит флешмоб, посвященный декаде ингушского языка

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, для того чтобы принять участие в данном флешмобе, необходимо прочитать на камеру любимое произведение любого ингушского классика, выложить видео на свою страничку с хештегами #ингушскийязык, #г1алг1аймотт и передать эстафету друзьям.

«Присоединяйтесь к акции и не забывайте про хештеги. Давайте интересно и полезно проводить время», — призвали жителей республики работники культуры.