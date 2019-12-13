В Ингушетии продолжается прием заявок на конкурс лучшей песенной композиции к 250-летию единения с Россией
В Ингушетии продолжается прием заявок на участие в республиканском конкурсе лучшей песенной композиции, посвящённой 250-летию единения с Россией, сообщает региональное Министерство культуры.
Конкурс, организатором которого является Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева, проводится в период до 26 февраля 2020 года.
Победители будут награждены премиями: за первое место предусмотрено 30 тыс. рублей, за второе место — 25 тыс. рублей, за третье — 15 тыс. рублей.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Республики Ингушетия.