В Ингушетии продолжается прием заявок на конкурс лучшей песенной композиции к 250-летию единения с Россией

Конкурс, организатором которого является Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева, проводится в период до 26 февраля 2020 года.

Победители будут награждены премиями: за первое место предусмотрено 30 тыс. рублей, за второе место — 25 тыс. рублей, за третье — 15 тыс. рублей.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Республики Ингушетия.