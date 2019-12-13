В Ингушетии продолжается прием заявок на конкурс лучшей песенной композиции к 250-летию единения с Россией

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В Ингушетии продолжается прием заявок на участие в республиканском конкурсе лучшей песенной композиции, посвящённой 250-летию единения с Россией, сообщает региональное Министерство культуры.

Конкурс, организатором которого является Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева, проводится в период до 26 февраля 2020 года.

Победители будут награждены премиями: за первое место предусмотрено 30 тыс. рублей, за второе место — 25 тыс. рублей, за третье — 15 тыс. рублей.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Республики Ингушетия.

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