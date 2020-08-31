В Ингушетии продолжается музейная акция «Сохраним свою историю»

«Мы продолжаем сбор предметов быта, бесценных для сохранения истории, традиций и культуры ингушского народа. Мы часто не предполагаем, какие сокровища для музеев пропадают с переездом семей из старых домов, со смертью их владельцев, да и то, что многие воспринимают как ненужный хлам и часто просто валяется в сараях, кладовках, на чердаках. Эти предметы, с течением времени, становятся свидетелями целых эпох», — рассказала газете «Ингушетия» заместитель директора Асет Евлоева.

По ее словам, вещи, подаренные музею, получат новый статус и новую жизнь, они будут использованы при создании новых выставок и экспозиций. А участники акции смогут ощутить сопричастность к истории родного края, что окажет положительное влияние на нравственное развитие и культурное воспитание подрастающего поколения. Имя дарителя будет занесено в книгу поступления фондов музея, и каждый участник получит диплом почетного дарителя.

Как рассказала заместитель директора музея, на основе собранных предметов планируется создание новой экспозиции, которая расскажет о налаживании новой жизни после долгих лет выселения ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию, об эстетических вкусах, материальном достатке, уровне культуры. К каждому предмету будут записаны истории, связанные с жизнью владельцев и их семей, которые будут отражены в пояснительных текстах о предмете.

Евлоева привела примерный перечень вещей советской эпохи (1950-1970 гг.), которые интересуют музей. Это мебель, элементы интерьера (ковры, торшеры, светильники, настенные и настольные часы, зеркала, живописные картины, абажуры, рамы для фотографий, ёлочные украшения и т. д.), кухонная утварь, посуда, электробытовые приборы (радиоприёмники, радиолы, телефоны, утюги и т. д.), одежда, головные уборы и аксессуары (сумки, чемоданы, украшения, зонты и т. д.), а также газеты, журналы, открытки, почтовые марки, календари и другое.

Проект можно поддержать, обратившись по телефонам: 8(8734)44-48-56, 8(928)741-57-70, или по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Джабагиева, 139.