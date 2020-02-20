В Ингушетии продолжается музейная акция «Сохраним свою историю»

Как рассказала нашей газете заместитель директора музея Асет Евлоева, очень часто старым предметам быта не придается должное значение. На самом деле они бесценны для сохранения истории любого народа.

«Особенно это актуально для ингушей, которые пережили депортацию 1944 года, военные действия в Северной Осетии 1992 года и Чечне 1994-1996 годов. Мы даже не предполагаем, какие сокровища для музеев пропадают в связи с переездом семей из старых домов, со смертью их владельцев. То, что многие воспринимают как ненужный хлам и часто просто валяется в сараях и на чердаках, представляет огромный интерес для музея, так как являются свидетелями целых эпох», — рассказала она.

Музейные работники приглашают всех жителей республики принять участие в акции и преподнести в дар музею старые предметы, которые получат новую жизнь и станут музейными экспонатами. К каждому предмету будет составлено описание, в котором отразится история жизни его владельца.

Музей интересуют вещи 1950-1970 годов. Это могут быть предметы мебели, интерьера (зеркала, ковры, светильники и т. д.), кухонная утварь, электробытовые приборы, одежда и аксессуары, в том числе зонты, сумки, чемоданы, а также газеты, журналы, открытки.

Желающие поддержать проект могут обратиться по телефонам: 8(8734) 44-48-56, 8(928)741-57-70, или по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Джабагиева, 139.