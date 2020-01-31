В Ингушетии продолжается конкурс произведений изобразительного искусства «Вместе с Россией!»

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В рамках подготовки к празднованию 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России в республике продолжается конкурс произведений изобразительного искусства «Вместе с Россией!», сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств региона.

В конкурсе могут принять участие не только профессиональные художники, но и граждане, не имеющие специального художественного образования.

Для участия необходимо до 1 марта 2020 года представить в Минкультуры Ингушетии заявку и цветные фотографии авторских работ на бумажном или электронном носителе информации по адресу: г. Назрань, ул. Чеченская, 2; или на электронный адрес: oomkri@mail. ru.

Победители получат денежные премии. За первое место предусмотрено 50 тыс. рублей, за второе — 40 тыс. рублей, за третье — 30 тыс. рублей.

Более подробную информацию можно найти в Положении о республиканском конкурсе «Вместе с Россией!», опубликованном на сайте.

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