Конкурс

В Ингушетии продолжается конкурс произведений изобразительного искусства «Дорога длиною в 13 лет»

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В Ингушетии продолжается конкурс на лучшее произведение изобразительного искусства «Дорога длиною в 13 лет», объявленный Мемориальным комплексом жертвам репрессий, сообщает пресс-служба учреждения.

Конкурс посвящен депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию и акцентирует внимание художников на необходимости раскрытия истории ингушского народа на примере этих событий через изобразительное искусство.

В конкурсе могут принять участие и дети и взрослые. Он проводится по трем номинациям: «Мастера изобразительного искусства» (от 35 лет), «Талантливая молодежь» (с 16 до 35 лет) и «Одаренные дети» (с 12 до 16 лет).

Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются до 10 февраля 2020 г. Заявки направляются по электронной почте mkgr@mail.ru с пометкой «Конкурс. Депортация». Работы передаются организаторам лично или направляется почтовым отправлением по адресу: 386140, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Бакинская 77, ГКУ «МКЖР».

Подведение итогов планируется 21 февраля 2020 года. Победители будут отмечены дипломами и денежными призами. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону — 8(8732)26-88-00.

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