В Ингушетии продолжается акция «История одной фотографии»
В Ингушетии продолжается акция «История одной фотографии», инициатором которой является директор Ингушского государственного музея краеведения Магомед Сагов, сообщает пресс-служба учреждения.
В фонд музея поступила фотография от жительницы Гамурзиевского муниципального округа Назрани Азы Добриевой. На коллективной фотографии с подписью «Ингушская подгруппа Владикавказского рабфака 1926-1927 уч. год» известна только одна личность — Гудиев Ахмед Гудиевич (в нижнем ряду), сын участника Первой мировой войны Гудиева Гуда Алиевича.
Об остальных изображенных на фотографии людях нет никакой информации.
«Если кто-то узнает героев данного фото или имеется какая-либо информация, просим связаться с администрацией музея краеведения», — сказано в релизе.