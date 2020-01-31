В Ингушетии продолжается акция «История одной фотографии»

В фонд музея поступила фотография от жительницы Гамурзиевского муниципального округа Назрани Азы Добриевой. На коллективной фотографии с подписью «Ингушская подгруппа Владикавказского рабфака 1926-1927 уч. год» известна только одна личность — Гудиев Ахмед Гудиевич (в нижнем ряду), сын участника Первой мировой войны Гудиева Гуда Алиевича.

Об остальных изображенных на фотографии людях нет никакой информации.

«Если кто-то узнает героев данного фото или имеется какая-либо информация, просим связаться с администрацией музея краеведения», — сказано в релизе.