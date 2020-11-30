В Ингушетии продлили ограничения из-за Covid-19 до 15 января будущего года
Согласно изменениям, внесенным в понедельник Махмуд-Али Калиматовым в указ Главы Ингушетии «О введении режима повышенной готовности» из-за Covid-19, запрет на проведение публичных и массовых, а также развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных подобных мероприятий, подразумевающих очное присутствие граждан, продлен до 15 января 2021 года включительно.
Также как и запрет на работу учреждений культурно-досугового и развлекательного типа для детей и молодежи, за исключением учреждений дополнительного образования.
На этот же период ограничена работа организаций общественного питания после 21 часа, проведение свадебных мероприятий в помещениях организаций общественного питания площадью менее 400 квадратных метров, при одновременном количестве гостей более 100 человек и исходя из расчета один человек на 4 кв. м.
Продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
Работодателям по-прежнему рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для 30% сотрудников, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.