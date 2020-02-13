В Ингушетии привлечены к ответственности чиновники за нарушение порядка рассмотрение жалоб граждан

«Проверкой в Минимущества выявлены факты оставления обращений без письменного уведомления граждан о принятых по ним решениям. Также нарушаются требования закона о направлении обращений граждан в 7-дневный срок для рассмотрения в другой государственный орган, к чьей компетенции относится решение поставленных в обращении вопросов. Более того, должностными лицами Минимущества и управления Стройжилнадзора игнорируются требования закона о рассмотрении обращений в 30-дневный срок», — говорится в сообщении.

По итогам проверки для устранения выявленных нарушений закона в адрес министра имущественных и земельных отношений республики и начальника инспекции строительного и жилищного надзора внесены представления.

«Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, 4 должностных лица Министерства и инспекции привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе.