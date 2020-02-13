Прокуратура

В Ингушетии привлечены к ответственности чиновники за нарушение порядка рассмотрение жалоб граждан

0

В Ингушетии прокуратура в рамках плановой проверки обнаружила, что в республиканских Минимущества и управлении Стройжилнадзора нарушают порядок при рассмотрении заявлений граждан. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

«Проверкой в Минимущества выявлены факты оставления обращений без письменного уведомления граждан о принятых по ним решениям. Также нарушаются требования закона о направлении обращений граждан в 7-дневный срок для рассмотрения в другой государственный орган, к чьей компетенции относится решение поставленных в обращении вопросов. Более того, должностными лицами Минимущества и управления Стройжилнадзора игнорируются требования закона о рассмотрении обращений в 30-дневный срок», — говорится в сообщении.

По итогам проверки для устранения выявленных нарушений закона в адрес министра имущественных и земельных отношений республики и начальника инспекции строительного и жилищного надзора внесены представления.

«Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, 4 должностных лица Министерства и инспекции привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии провели ЕГЭ для родителей
В Малгобеке прошел митинг, посвященный годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана
В образовательных учреждениях Магаса состоялись мероприятия, посвященные 31-летию вывода войск из Афганистана
Задержанного по делу о двойном убийстве в Ингушетии уличили в использовании поддельного паспорта
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка новых археологических экспонатов
Ингушские библиотекари подводят итоги акции «Дарите книги с любовью»
В Ингушетии проведут археологические раскопки на месте неизученного древнего христианского храма
Преподаватели ИнгГУ представили республику на конференции в Российском университете дружбы народов
Уважаемые абоненты «Газпром межрегионгаз Назрань»!
Ингушский спортсмен из Казахстана Ислам Мамилов поднялся на четвертое место в мировом рейтинге по джиу-джитсу среди взрослых
В сельском поселении Нестеровское провели акцию антитеррористической и антиэкстремистской направленности

Главное

Яндекс.Метрика

 