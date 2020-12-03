Экология

В Ингушетии приступят к рекультивации крупнейшей в регионе мусорной свалки

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Министр природных ресурсов и экологии Магомед Евлоев накануне работ по рекультивации самой крупной свалки в Малгобеке провел там инспекционный осмотр, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального ведомства.

«Сейчас самое главное, чтобы эта свалка не эксплуатировалась до начала работ по рекультивации. Ведь дополнительные объемы мусора потребуют дополнительных средств. Впрочем, с этой задачей хорошо справляется местная администрация», — заявил министр.

Глава Минприроды считает, что ликвидация свалки, которая находится в непосредственной близости к Малгобеку и близлежащим населенным пунктам, сыграет очень большую роль в улучшении экологических условий проживания для жителей Малгобекского района.

Работы по рекультивации свалки площадью 20,8 га начнутся в 2021 году и завершатся в 2022 году, они будут произведены в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

«Предварительно нами была проведена огромная работа по подготовке к данному мероприятию, которая заняла два года. Заявка на предоставление субсидии для реализации мероприятия с приложением полного пакета документов была передана в Минприроды России. В результате, выделение субсидии подтвердилось принятием Государственной Думой РФ законопроекта «О Федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», — отметил Магомед Евлоев.

Субсидия будет предоставляться ежегодно, по результатам фактически выполненных работ.

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