В Ингушетии приступили к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начаты работы по капитальному ремонту автодороги «Подъезд к железнодорожной станции Слепцовская от трассы «Кавказ» протяженностью 1,5 км.

По информации пресс-службы «Ингушавтодора», в настоящее время ведутся подготовительные работы.