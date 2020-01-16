В Ингушетии приступили к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году
В Ингушетии начали реализовывать нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начаты работы по капитальному ремонту автодороги «Подъезд к железнодорожной станции Слепцовская от трассы «Кавказ» протяженностью 1,5 км.
По информации пресс-службы «Ингушавтодора», в настоящее время ведутся подготовительные работы.