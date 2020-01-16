Нацпроекты

В Ингушетии приступили к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году

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В Ингушетии начали реализовывать нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начаты работы по капитальному ремонту автодороги «Подъезд к железнодорожной станции Слепцовская от трассы «Кавказ» протяженностью 1,5 км.

По информации пресс-службы «Ингушавтодора», в настоящее время ведутся подготовительные работы.

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