В Ингушетии прирост потребительских цен в ноябре по отношению к октябрю этого года составил 0,4%

Отмечается, что на продовольственные товары в среднем индекс увеличился на 0,4%, на непродовольственные товары на 0,6%, а на услуги, оказываемые населению, наоборот уменьшился — на 0,1%.

С начала текущего года (ноябрь 2019 года к ноябрю 2018) индекс потребительских цен составил 103,4%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце ноября 2019 года составила в расчете на месяц 3963,58 руб. и уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 процента, говорится в релизе.