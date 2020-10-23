В Ингушетии принят республиканский план по подготовке к зиме

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Паспорта готовности к осенне-зимнему отопительному сезону получили все муниципалитеты, региональным правительством утвержден план соответствующих мероприятий. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Минстроя республики по итогам совещания с участием замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака в пятницу в Магасе.

«Подготовка к прохождению осенне-зимнего отопительного сезона 2020-2021 завершена. Паспорта готовности получены всеми муниципальными образованиями», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, отопительный сезон в регионе начался 15 октября. Для подготовки объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к осенне-зимнему периоду все муниципалитеты утвердили планы мероприятий, на основании которых правительство Ингушетии приняло республиканский план по подготовке к зиме.

Он предусматривает реализацию конкретных мер, принимаемых к подготовке отопительного периода, в том числе и по линии энергетиков и газовой компании, с указанием конкретных сроков и ответственных должностных лиц.

Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду осуществлялась за счет собственных средств муниципальных образований.

По данным пресс-службы ведомства, всего в республике находятся шесть котельных централизованного теплоснабжения в пяти муниципальных образованиях, которые в общей сложности отапливают 53 многоквартирных дома, республиканский перинатальный центр и шесть соцобъектов.

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