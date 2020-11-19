В Ингушетии принимаются заявки на III Межрегиональный конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо»
26-27 марта 2021 года в Ингушетии запланировано проведение III Межрегионального конкурса юных концертмейстеров «Сфорцандо», сообщила пресс-служба Центральной школы искусств республики.
Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся детских школ искусств республик Северо- Кавказского федерального округа в возрасте от 7 до 14 лет.
Учредители конкурса — Администрация Главы Республики Ингушетия и региональное министерство культуры.
Цель конкурса — повышение престижа профессии концертмейстера и фортепианного исполнительства, а также расширение творческого диалога между юными музыкантами республик Северного Кавказа.
Заявки на участие принимаются до 20 февраля 2021 года.
Подробности — на сайте.