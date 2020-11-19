Конкурс

В Ингушетии принимаются заявки на III Межрегиональный конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо»

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26-27 марта 2021 года в Ингушетии запланировано проведение III Межрегионального конкурса юных концертмейстеров «Сфорцандо», сообщила пресс-служба Центральной школы искусств республики.

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся детских школ искусств республик Северо- Кавказского федерального округа в возрасте от 7 до 14 лет.

Учредители конкурса — Администрация Главы Республики Ингушетия и региональное министерство культуры.

Цель конкурса — повышение престижа профессии концертмейстера и фортепианного исполнительства, а также расширение творческого диалога между юными музыкантами республик Северного Кавказа.

Заявки на участие принимаются до 20 февраля 2021 года.

Подробности — на сайте.

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