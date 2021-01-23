В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали два человека
В сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали два человека.
Сообщении о происшествии поступило в дежурную смену главного управления МЧС России по республике сегодня в 13.10 мск, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
По прибытии на место оперативной группой установлено, что домовладение не пострадало, выбиты стеклопакеты окон в кухонном помещении. Пострадали два человека, которые доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Среди пострадавших детей нет.
Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.