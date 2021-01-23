ЧП

В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали два человека

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В сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали два человека.

Сообщении о происшествии поступило в дежурную смену главного управления МЧС России по республике сегодня в 13.10 мск, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

По прибытии на место оперативной группой установлено, что домовладение не пострадало, выбиты стеклопакеты окон в кухонном помещении. Пострадали два человека, которые доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Среди пострадавших детей нет.

Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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