В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали два человека

Сообщении о происшествии поступило в дежурную смену главного управления МЧС России по республике сегодня в 13.10 мск, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

По прибытии на место оперативной группой установлено, что домовладение не пострадало, выбиты стеклопакеты окон в кухонном помещении. Пострадали два человека, которые доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Среди пострадавших детей нет.

Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.