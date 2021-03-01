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В Ингушетии при взрыве бытового газа пострадали два человека

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При взрыве бытового газа в Ингушетии пострадали два человека. Они госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Как сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства, сообщение о том, что в сельском поселении Экажево Назрановского района в частном доме произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 00:48 мск 1 марта.

Общая площадь пожара составила 85 квадратных метров, внутри домовладения — частичные обрушения.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

От МЧС привлекались 22 человека и 6 единиц техники.

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