В Ингушетии при участии турецких и российских инвесторов перезапустят простаивающее швейное предприятие

Глава региона Махмуд-Али Калиматов провел рабочую встречу с руководителями турецкой и российской компаний—резидентов холдинга, приобретшего фабрику на открытом аукционе. Предприниматели рассказали об уже проводимой основательной ревизии состояния объекта и технического оборудования. По словам представителя компании Ислама Митиева, до запуска производства предстоит закончить анализ его состояния.

«Мы завозим свое оборудование в дополнение к уже имеющемуся, к подготовке рабочего процесса привлекаются специалисты из Турции, но рабочие места — их около 1500 — будут отведены исключительно местному населению. Мы знаем, что для руководства республики это является приоритетом», — сообщил он.

На швейной фабрике планируется производство специальной формы защиты от химических воздействий для военнослужащих, медиков, а также повседневной и рабочей одежды. Срок реализации проекта по запуску швейной фабрики будет определен после приезда специалистов и окончания осмотра и оценки состояния фабрики.

Калиматов поставил задачу правительству оказать полную поддержку предпринимателям. Руководитель субъекта отметил, что речь идет о достижении важных социально-экономических результатов: о трудоустройстве жителей, увеличении налоговых поступлений в бюджет и, как следствие, о повышении качества жизни людей.

«Решение проблем безработицы и дефицита регионального бюджета — для нас первоочередные задачи, поэтому мы со своей стороны обеспечим всяческую поддержку. Все будет оформлено в рамках правового поля с соблюдением прав представителей бизнеса и рабочих. Люди у нас трудоспособные, трудолюбивые, нам нужно вернуть их веру в наши общие возможности, обеспечив рабочими местами и улучшив условия жизни каждого жителя Ингушетии», — подчеркнул Глава региона.

Швейная фабрика станет вторым предприятием из числа простаивающих, восстановление которого анонсировано руководством республики, в рамках работы созданной год назад правительственной группы по реанимации подобных проектов.

Первым проектом стал Назрановский завод электродвигателей малой мощности, цехи которого уже частично переоборудованы: турецкая компания запускает на его площадях три вида производства, на текущую дату запущены первые две линии основного вида деятельности — производства обуви из натуральной и искусственной кожи, включая спортивную и специализированную форменную.

По данным регионального правительства, необходимая законодательная база для привлечения инвестиций в республику создана. В прошлом году принят Закон «Об инвестиционной деятельности в Республике Ингушетия», действует целый ряд нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление инвесторам налоговых и иных преференций, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.