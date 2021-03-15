В Ингушетии при столкновении двух автомобилей пострадали три человека

Сообщение о том, что в городе Назрани произошло дорожно-транспортное происшествие, поступило в дежурную смену Главного управления МЧС России по республике в 20:58 мск 14 марта.

По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись два автомобиля марки Toyota Land Cruiser и «Лада Гранта». Трое пострадавших доставлены в ИРКБ работниками Центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи. Детей среди участников ДТП нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.