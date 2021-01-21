В Ингушетии при поддержке Газпрома построят шестидесятикилометровые газопроводы до конца 2025 года

«Властями Ингушетии и ПАО «Газпром» утверждена программа развития газоснабжения и газификации на новый пятилетний период — 2021-2025 годы. Согласно документу, компания построит девятикилометровый распределительный газопровод-закольцовку между газораспределительными станциями Назрани и села Кантышево», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что в план также входит межпоселковый газопровод в горном Джейрахском районе республики общей протяженностью 52 км.

В пресс-службе напомнили, что ежегодно региональное правительство проводит работу по актуализации графиков синхронизации выполнения федеральных программ газификации, предполагающих календарную и организационную согласованность строительства и ввода в эксплуатацию объектов, в части включения в них наиболее важных для республики проектов.

Так, в рамках утвержденного в 2020 году плана на территории субъекта реализовано четыре проекта газоснабжения общей протяженностью 230,2 км.

Эти вопросы обсуждались Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым с зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым на совещании в режиме видеоконференции.

В ходе обсуждения платежной дисциплины региона был отмечен рост показателей по оплате потребленных ресурсов учреждениями, финансируемыми из республиканского и местного бюджетов, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года — на 30% и 16%, соответственно. Просроченная задолженность потребителей указанной категории, образовавшаяся до 1 января 2020 года, будет ежеквартально погашаться наряду с произведением текущих платежей, для этого в соответствии с поручением Калиматова республиканским Минфином совместно с ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» разработан график на пять лет.

На стадии согласования находится проект правительственного постановления, предусматривающего перечисление субсидий и ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) для оплаты коммунальных услуг напрямую ресурсоснабжающим организациям через органы социальной защиты. Дополнительно прорабатывается вопрос создания Единого расчетного центра на территории республики. Отмеченные мероприятия направлены на улучшение показателей оплаты поставленного населению газа.