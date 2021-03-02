В Ингушетии представители МЧС провели уроки к Всемирному дню гражданской обороны

Также ребят ознакомили с системой гражданской обороны и основами безопасности жизнедеятельности, провели учебные эвакуации и продемонстрировали аварийно-спасательное оборудование и снаряжение.

В ходе открытого урока специалисты МЧС объяснили школьникам и персоналу учреждения, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, а именно углекислотными и порошковыми огнетушителями. В рамках урока была отработана эвакуация учеников из здания школы. По словам сотрудников чрезвычайного ведомства, эвакуация прошла организованно, проверены были запасные выходы, наличие знаков, обозначающих направление движения, и доступность путей эвакуации.

В завершение мероприятия детям показали пожарную машину и спецоборудование, применяющиеся при тушении огня.

В свою очередь спасатели рассказали учащимся о Всемирном дне гражданской обороны, о сигналах оповещения, а также о правилах безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях, в частности напомнили о действиях при ЧС дома, на улице, напомнили о правилах поведения на территории школы.

Кроме этого, спасатели показали детям аварийно-спасательный автомобиль, на котором специалисты выезжают на ликвидацию различных происшествий, а также спецоборудование и снаряжение, используемые при проведении аварийно-спасательных работ. Ребята смогли примерить обмундирование пожарного и спасателя.

Для закрепления урока сотрудники чрезвычайного ведомства раздали школьникам памятки и буклеты с правилами по безопасному поведению и телефонами экстренных служб, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.