В Ингушетии представители МЧС провели уроки к Всемирному дню гражданской обороны
Пожарные и спасатели провели с учащимися образовательных учреждений Ингушетии разъяснительную беседу о том, как действовать в случае возникновения пожара в быту и школе, как вести себя на водных объектах, чтобы не попасть в беду, и что нужно делать при обнаружении подозрительных предметов.
Также ребят ознакомили с системой гражданской обороны и основами безопасности жизнедеятельности, провели учебные эвакуации и продемонстрировали аварийно-спасательное оборудование и снаряжение.
В ходе открытого урока специалисты МЧС объяснили школьникам и персоналу учреждения, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, а именно углекислотными и порошковыми огнетушителями. В рамках урока была отработана эвакуация учеников из здания школы. По словам сотрудников чрезвычайного ведомства, эвакуация прошла организованно, проверены были запасные выходы, наличие знаков, обозначающих направление движения, и доступность путей эвакуации.
В завершение мероприятия детям показали пожарную машину и спецоборудование, применяющиеся при тушении огня.
В свою очередь спасатели рассказали учащимся о Всемирном дне гражданской обороны, о сигналах оповещения, а также о правилах безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях, в частности напомнили о действиях при ЧС дома, на улице, напомнили о правилах поведения на территории школы.
Кроме этого, спасатели показали детям аварийно-спасательный автомобиль, на котором специалисты выезжают на ликвидацию различных происшествий, а также спецоборудование и снаряжение, используемые при проведении аварийно-спасательных работ. Ребята смогли примерить обмундирование пожарного и спасателя.
Для закрепления урока сотрудники чрезвычайного ведомства раздали школьникам памятки и буклеты с правилами по безопасному поведению и телефонами экстренных служб, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.