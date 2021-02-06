В Ингушетии права журналистов в 2020 году нарушались только один раз

«2020 год внес серьезные коррективы в работу региональных СМИ. Нашим коллегам пришлось не просто подстраиваться под ситуацию, но и сталкиваться с новыми нарушениями их прав, касающихся в первую очередь недопуска к информации или попыткам привлечь их к ответственности за фейк-ньюс при публикации тех или иных сведениях о Covid-19. Несмотря на сложности, многие наши региональные коллеги справились с этим, в том числе при поддержке членов СПЧ, Союза журналистов России и продолжили выполнение своего профессионального долга в регионах», — говорится в сообщении.

Наиболее неблагополучными регионами в сфере соблюдения закона о СМИ оказались Свердловская область (8 нарушений), Хабаровский край, Ленинградская область, Краснодарский край (7 нарушений) и Башкортостан — 6.

Всего за год было зафиксировано 148 сигналов и выявлено 119 нарушений. Самые частые из них недопуск к информации (29) и нападения на журналистов (28).