В Ингушетии появятся семь объектов соцобслуживания пожилых людей и инвалидов до конца 2024 года

«Запланировано строительство реабилитационного центра для инвалидов на 250 мест в сельском поселении Али-Юрт на 2021 год. Кроме того, предполагается возвести пять комплексных центров соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Карабулаке, Назрани, Малгобеке, а также в сельском поселении Экажево и городе Сунжа в 2021-2024 годах», — пояснил собеседник издания.

Как отметил представитель ведомства, проект предусматривает разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, расширение инфраструктуры учреждений социального обслуживания.

Более того, в 2020 году в рамках соглашения о выделении региону субсидии из федерального бюджета на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления услуг в сфере соцобслуживания мероприятий ведутся работы по строительству спального корпуса Дома ветеранов в селе Сурхахи Назрановского района.

Возведение дополнительного здания для этого республиканского социально-оздоровительного центра для граждан пожилого возраста и инвалидов позволит расширить коечный фонд до 80 мест. Тем самым власти рассчитывают повысить численность получателей социально-оздоровительных услуг в учреждении почти в 2,5 раза.

По мнению представителя Минтруда, реализация проектных мероприятий поможет увеличить количество учреждений социального обслуживания населения в два раза, в том числе с учетом ранее не представленных в регионе. Напомним, в республике всего семь функционирующих учреждений соцзащиты населения.